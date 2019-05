Elezioni Vinci, Torchia annuncia nuove e importanti opere

“È quasi ultimata la nuova percorrenza ciclo pedonale di via Leonardo da Vinci. L’amministrazione, che ho l’onore e la responsabilità di guidare, conclude questi primi cinque anni con la realizzazione di un importante progetto di riqualificazione urbana”.

Giuseppe Torchia annuncia l'imminente chiusura del cantiere che ha interessato una delle vie principali del territorio del Comune di Vinci. Questione di pochi giorni e finalmente pedoni e cicloamatori potranno attraversarla in tutta sicurezza e anche di sera, grazie al percorso protetto dalla staccionata e ai nuovi lampioni a led installati.

Ma l'opera di riqualificazione urbana di Vinci non si ferma qui, almeno nelle intenzioni del candidato a sindaco per il centrosinistra: “Se verrò eletto sindaco per il secondo mandato, daremo continuità al progetto di riqualificazione di via Leonardo da Vinci con un secondo lotto di lavori, per proseguire la costruzione del percorso protetto fino alla zona sportiva di Petroio. Tali opere saranno propedeutiche alla progettazione di una percorrenza ciclopedonale per congiungere le frazioni di Spicchio e Sovigliana con il capoluogo. Quest'ultima sarà una infrastruttura importante per i residenti e anche per l’economia della nostra città, perché strategica dal punto di vista turistico”.

Anche il processo di rinnovamento di Vinci, in funzione soprattutto della vocazione turistica del capoluogo, proseguirà. Dopo aver inaugurato il nuovo ufficio turistico, aver iniziato i lavori per la nuova biglietteria del Museo Leonardiano, aver restaurato i due principali simboli della città, il castello e l'Uomo Vitruviano di Mario Ceroli, e consegnato ai cittadini una nuova piazza, antistante Villa Pezzatini, partirà nei prossimi cinque anni la fase due: “Continueremo l'opera di trasformazione del borgo di Vinci - sottolinea Torchia - Per renderlo più attrattivo sia per il turismo sia per gli abitanti. Stiamo già mettendo nero su bianco il progetto di riqualificazione che riguarda via Roma e piazza della Libertà, ripensando anche la viabilità del centro, affinché sia più coerente con la sua vocazione turistica. E poi, realizzeremo nuovi parcheggi e una percorrenza pedonale sicura lungo via Cino da Pistoia. Quest'ultima ci permetterà finalmente di risolvere il problema dell’accesso alla 'Strada Verde', il percorso turistico che collega il capoluogo alla casa Natale di Anchiano”.

Vinci, dunque, continuerà a crescere, con servizi sempre più efficienti per residenti e turisti. Un'evoluzione che è resa possibile grazie a un grande lavoro di ottimizzazione della spesa pubblica, che ha consentito di avere risorse da destinare agli investimenti: “Chi non ha mai amministrato un Comune difficilmente comprende quanto sia complesso gestire un bilancio e trovare le risorse per rispondere alle esigenze della comunità - precisa il candidato a sindaco di Democratici per Vinci - Ecco perché sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni. Con una gestione finanziaria attenta siamo riusciti a trasferire sugli investimenti una buona fetta delle risorse previste per la spesa corrente, quando invece nella maggior parte dei Comuni italiani avviene il contrario. Questo è stato possibile grazie anche al superamento del patto di stabilità e all'istituzione dell'Unione dei Comuni che ha consentito a tutti gli undici Enti dell'Empolese Valdelsa di risparmiare, e quindi investire sul proprio territorio, ingenti risorse”.

Fonte: Ufficio Stampa

