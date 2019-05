Ex Lorbac, M5S Castelfranco: "Commercianti contrari alla Coop"

In questi giorni il Movimento 5 Stelle Castelfranco ha consegnato ai commercianti del centro storico un modulo per chiedere il loro parere a proposito del progetto di costruzione di un centro commerciale – Coop nei locali della ex fabbrica Lorbac.

La domanda era questa: Sei d’accordo con la costruzione di un centro commerciale coop nell’edificio ex Lorbac?

Successivamente il candidato Sindaco Luca Trassinelli è passato a ritirare i moduli in buste chiuse che sono state inserite dentro una urna.

I negozianti, che si sono espressi con il voto, sono stati tredici con il risultato della consultazione di dodici no ed una scheda bianca: una unanime bocciatura. Ci sembra evidente che la misura preannunciata dall’Amministrazione Comunale non trovi il favore dell’attività commerciali, non lo trova perché è evidente che questa operazione danneggia la sopravvivenza dei pochi negozi, che ancora resistono alla tentazione di spostarsi o ancora peggio di chiudere.

Sarebbe stato meglio chiedere il parere ai diretti interessati che di fatto conoscono più a fondo le problematiche che riguardano il commercio.

Noi l’avremmo fatto, non è più concepibile pensare che decisioni così importanti continuino ad essere prese da pochissime persone. Come da tempo ribadiamo, Castelfranco può tornare ad essere una città a misura di cittadino soltanto se le politiche andranno verso un concetto di collettività in senso lato.

Infine, non possiamo evitare di sottolineare alcuni commenti dei commercianti che spaziano da un colpo definitivo ad un “uomo quasi morto”morente, al fatto che i centri commerciali distruggono i piccoli commercianti oppure chi sostiene che in questa maniera si fanno gli interessi delle cooperative rosse e di tutti ed, infatti,da questa decisione ci guadagna solo Unicoop.

M5S Castelfranco

