Gasparri in visita alle Cerbaie: "Droga flagello per questi boschi, situazione sconcertante"

Non solo San Miniato e Castelfranco di Sotto, il senatore Maurizio Gasparri è stato in visita anche a Fucecchio nella giornata di ieri, lunedì 20 maggio. Gasparri è stato accolto, tra gli altri, dal consigliere comunale Simone Testai e dal candidato sindaco Sabrina Ramello.

Accompagnato da una delegazione di politici locali, si è recato nei boschi delle Cerbaie intorno alla città per "prendere visione del fenomeno dello spaccio e per attuare azioni finalizzate ad estirpare tale fenomeno", come hanno detto i candidati.

"Volevamo far conoscere il degrado di queste zone. Intendiamo intervenire presso il prefetto per richiedere più uomini e mezzi per il territorio, così da eliminare definitivamente questa situazione inaccettabile" sono state le parole di Ramello.

Gasparri invece ha aggiunto "Non conoscevo questa situazione in una zona così bella. Mi farò carico di denunciare presso le autorità prefettizie la carenza delle forze dell'ordine. In questa zona ci dovrebbe essere una diversa fruizione, è sconcertante che nel cuore della Toscana succeda questo. La droga avvelena la vita, è un flagello. Sarò accanto a Ramello in ogni caso per combattere la droga e difendere i territori".

