Giro d'Italia a Empoli, Picchielli (Lega): "È mancata idea di marketing territoriale"

Il passaggio del Giro d'Italia a Empoli è stato sicuramente positivo dal punto di vista del blasone della cittadina e per gli appassionati di ciclismo, sport molto amato nella nostra Toscana.

Purtroppo è mancata un'idea di marketing territoriale, affinché questo evento avesse delle ricadute economiche importanti sul territorio.

Non è stato fatto niente dall'amministrazione comunale di Empoli; solo il quotidiano "La Nazione" ha fatto una bellissima iniziativa con "La vetrina rosa".

E' stata persa un'occasione importante di attrarre turisti e appassionati, che avrebbero potuto comprare ed usufruire di servizi sul nostro territorio.

Non è stato fatto sistema neanche con gli altri comuni della zona toccati dal Giro: "È l'ennesima dimostrazione della poca lungimiranza dell'amministrazione di centrosinistra che in cinque anni ha fatto poco a livello di eventi a beneficio della città ,svegliandosi solo nel periodo natalizio, in vista delle elezioni.

Con la Lega al governo della città ci sarà una programmazione organizzata e condivisa degli eventi, affinché questi non siano finalizzati a mera propaganda elettorale, ma portino ricchezza per i nostri cittadini e per i nostri esercenti.

Andrea Picchielli - Candidato della Lega al Consiglio Comunale di Empoli

Tutte le notizie di Empoli