Ha ammesso di aver confezionato la bomba carta e di averla lanciata dallo stadio di Vercelli durante la partita di play off per la Serie C Pro Vercelli-Carrarese. Un 26enne di Massa Carrara è stato arrestato dalla polizia dopo i fatti di mercoledì scorso. Le telecamere del sistema di sicurezza hanno mostrato alla Digos l'accensione e il lancio del petardo dalla curva ospiti da parte del giovane. Tutto è avvenuto a pochi metri dai tifosi e dai molti bambini presenti.

