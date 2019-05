Gestione Rifiuti, le Mamme NO Inceneritore fanno un 'quiz' a tutti i candidati sindaco del Fiorentino

I rifiuti e la loro gestione sono una delle maggiori voci di spesa nel bilancio dei Comuni, spesa che si ripercuote in maniera diretta su cittadini e imprese con la TARI, ossia appunto la Tariffa Rifiuti. Ci è sembrato quindi necessario di chiedere ai candidati di chiarire la loro posizione in merito.

Nonostante il poco preavviso sono TANTE le risposte che stanno arrivando, e in poco più di 24 ore abbiamo pubblicato già 5 risposte al quizzone, e tante altre saranno pubblicate nelle prossime ore.

Ecco di seguito la lista delle risposte già pubblicate.

CANDIDATI SINDACO A FIRENZE:

- Fabrizio Valleri, candidato della lista civica Libera Firenze:

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2330931813820577

- Roberto De Blasi, candidato del Movimento 5 Stelle di Firenze:

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2331348827112209

- Andrés Lasso, candidato dei Verdi Firenze:

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2331476413766117

CANDIDATI SINDACO A SIGNA:

- Valentina Quattrone, candidata per Sinistra per Signa:

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2331272630453162

CANDIDATI SINDACO A PONTASSIEVE:

- Simone Gori, candidato del Movimento 5 Stelle di Pontassieve

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2331594503754308

Abbiamo già ricevuto altre risposte che pubblicheremo nelle prossime ore/giorni.

Fonte: Comitato Mamme NO Inceneritore ONLUS

