Meeting Città di Empoli, oltre 900 domande di partecipazione: si chiudono le iscrizioni

Iscrizioni chiuse al 27° meeting 'Città di Empoli' in calendario da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno alla piscina comunale scoperta olimpica nel Parco di Serravalle. Alla segreteria della società organizzatrice T.N.T. Empoli sono già pervenute circa 900 domande di partecipazione per atleti di oltre trenta club sparsi in Italia. Raggiunto il tetto numerico stabilito, il presidente Giovanni Pistelli e i suoi collaboratori stanno in questi giorni predisponendo ogni particolare per allestire una nuova edizione da ricordare di una manifestazione con cui viene inaugurata la stagione estiva degli appuntamenti di assoluto rilievo.

Aspettando l'inizio di un evento sportivo al quale sono intervenuti negli ultimi due anni campioni conosciuti da tutti come Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino, i biancazzurri hanno frattanto inanellato buoni risultati in rassegne toscane. Al 3° trofeo nazionale 'Città di Prato', svoltosi presso l'impianto Colzi-Martini, il T.N.T. ha collezionato una medaglia d'oro, tre d'argento e cinque di bronzo.

La vittoria è stata ottenuta da Alice Lupi (classe 2004) sui 50 dorso, unita al secondo posto nei 50 farfalla; le altre piazze d'onore sono state colte da Ester Iula ('04) sui 200 misti e da Niccolò Dini ('05) nei 100 rana. Terzi classificati, poi, Sofia Spinelli ('03) sui 50 dorso; Alice Mencherini ('04) nei 200 misti; Anita Savino ('06) sui 100 farfalla; Matilde Cenci ('01) nei 200 stile e Niccolò Dini sui 100 farfalla.

Quindi, nella 4a prova estiva del campionato regionale Esordienti tenutasi proprio nella piscina coperta in vasca corta di viale delle Olimpiadi, i concorrenti di casa hanno stampato per sei volte i tempi più bassi. Gli agonisti della categoria 'B', allenati da Alessia Bandini, si sono aggiudicati due gare; invece, tra i portacolori di quella 'A', le migliori prestazioni hanno gratificato Aurora Lepori sui 200 rana; Alice Cioni nei 100 dorso femminili e, sui 100 dorso maschili, da Mattia Merighi per la classe 2006 e Gianmarco Bove fra i nati nel 2007.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Tutte le notizie di Nuoto