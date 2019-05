Olio extravergine, promozione e tutela: tavola rotonda regionale

Nell'ambito delle iniziative finalizzate al contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari toscani, il Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, insieme a Slow Food Toscana, ha contribuito all’organizzazione di una tavola rotonda sull’importanza della valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva.

Durante la tavola rotonda saranno illustrati i legami fra promozione della “cultura dell’Olio”, tutela dell’identità dei territori, del consumatore e delle produzioni nazionali, anche dalla contraffazione agroalimentare, e la conservazione del paesaggio rurale toscano.

Conservazione che passa anche attraverso l’attività di tutela della sicurezza agroalimentare e del territorio svolta dai Carabinieri Forestali attraverso la capillare distribuzione della Stazioni Forestali sul territorio e campagne di controllo disposte dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Saranno affrontati aspetti legati ai molteplici significati della “sicurezza alimentare”, alla corretta informazione al consumatore, all’importanza dell’etichettatura e tracciabilità dei prodotti, al ruolo delle produzioni di qualità ed alla sua corretta percezione.

Fondamentali in questo contesto le sinergie fra produttori, associazioni ed organi di controllo. In questa direzione va il contributo da parte di Slow Food che nell’occasione presenterà l’annuale “Guida degli Oli Extravergini di Oliva” e premierà le aziende del Presidio Slow Food dell'Olio Extravergine che si sono distinte per la qualità dei prodotti. E’ infatti essenziale, da parte del consumatore, la corretta percezione delle qualità sensoriali dell’Olio Extravergine di Oliva. Anche per questi motivi all’incontro hanno partecipato gli studenti dell’Istituto Agrario di Firenze.

Significative le sinergie fra i diversi portatori di interessi, in termini di implementazione del patrimonio di informazioni in possesso degli organi di controllo, necessarie ad una sempre maggiore protezione delle produzioni nazionali ed efficacia nel contrasto agli illeciti in un settore, quello agroalimentare, sempre più complesso e globalizzato.

A testimonianza dell’attenzione posta dalle Istituzioni, anche regionali, il convegno si svolgerà alla presenza di Marco Remaschi, Assessore all’Agricoltura Regione Toscana.

Fonte: Ufficio stampa

