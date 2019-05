"Poggianti sindaco, ecco cosa faremo nei primi 100 giorni": le proposte di Pavese (Centrodestra)

Le elezioni amministrative sono ormai alle porte. Ribadendo la piena condivisione del programma elettorale di Andrea Poggianti Sindaco di Empoli, come capolista della lista che ha proprio nel simbolo il riferimento ad Andrea Poggianti, mi sento di poter già dare indicazione su quello che farò nei primi cento giorni di governo, se eletto in consiglio comunale: come già preannunciato precedentemente, proporrò l'istituzione di un banco alimentare permanente per le fasce più deboli della società. Poi, porterò subito in consiglio altre tre proposte importanti: la richiesta di un sostegno comunale per le cure odontoiatriche, incentivi alle giovani coppie per l'accesso ai servizi primari legati all'educazione, come scuole ed asili, anche con la creazione di doposcuola idonei alle esigenze lavorative dei giovani genitori, un sistema puntuale ed imparziale del monitoraggio della qualità della mensa comunali. Infine, l'istituzione di una commissione incaricata di vigilare costantemente sullo stato delle barriere architettoniche per aumentare la qualità di vita e l'accesso ai servizi delle persone diversamente abili.

Federico Pavese, FdI, candidato consigliere comunale a Empoli

