Presidio antirazzista contro manifestazione FdI all'Isolotto

Mercoledì 22 è prevista una presenza di Fratelli di Italia con la Meloni davanti alla Bibliotecanova, in via Canova all'Isolotto, per la campagna elettorale.

Viene strumentalizzato un episodio di litigio avvenuto lì fuori e che ha coinvolto qualche ragazzino. Niente di particolare.

Secondo quanto riportato da Firenze Antifascista, la vicenda sarebbe stata ingigantita da alcune persone vicine a FdI e Casapound.

Viene quindi agitata la questione degrado, campo rom e viene attaccata la biblioteca, luogo comunque di presidio di libertà, tolleranza, democrazia, antirazzismo... la stessa biblioteca che ospitò la Balzerani. E' chiaramente un tentativo elettorale di strumentalizzare questa vicenda. Pensiamo che il quartiere saprà respingere questa ennesima operazione di sciacallaggio.

Per mercoledì 22 alle ore 17.00 è stato indetto dalla biblioteca un momento di presenza con lo scopo di ribadire i valori di cultura, tolleranza e apertura della BiblioteCaNova e delle attività ad essa collegate (centro giovani, ludoteca, Sonoria), invitando a partecipare chi condivide i valori portati avanti da queste esperienze.

L'Anpi Isolotto lancia per il giorno dopo, giovedì 23 alle 17.30, un'assemblea pubblica.

Crediamo che la nostra presenza come antifascist@ sia necessaria per mercoledì 22 alle 17 per respingere anche questo tentativo di inserirsi in un quartiere popolare da parte dei fascisti.

