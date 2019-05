Pubblicamente Insieme ritorna a Serravalle, un mese di eventi

Torna quest'anno Pubblicamente Insieme, che si terrà per il decimo anno consecutivo al Parco di Serravalle a Empoli.

La tradizionale festa estiva organizzata dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli prenderà il via l'11 Luglio, per concludersi il 18 Agosto. Anche quest'anno tantissimi spettacoli per grandi e piccini, tra musica, teatro e animazione per bambini, ma anche momenti di riflessione come i convegni dedicati al Centro Aiuto Donna Lilith e gli apeletterari.

Una occasione per godersi una serata in compagnia e assistere ad eventi di intrattenimento per chi passerà l'estate in città. Il programma dettagliato sarà reso noto nelle prossime settimane. Come sempre, sarà attivo il servizio bar e ristorante ogni sera, gestito dai volontari dell'associazione.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli

