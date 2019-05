Servizi della prima infanzia di Fucecchio esempio per il Brasile

Oggi a Fucecchio si svolge una giornata educativa, organizzata dalla coordinatrice pedagogica Roberta Baldini, insieme al centro di ricerca e documentazione sull'infanzia "La bottega di Geppetto" e all’assessore alle Politiche educative, che vedrà protagonisti tutti i servizi alla prima infanzia del Comune. Una delegazione di esperte provenienti dal Brasile, infatti, è in visita a Fucecchio per conoscere i modelli e le esperienze educative.

La delegazione, che questa mattina era al nido d'infanzia Peter Pan, è composta da quattro persone a partire da Paula Baggio, direttrice e pedagogista della Escola 0/6 Despectar di Porto Alegre, da Dalva, educatrice nella Despertar da 16 anni e da circa 30 anni lavora come insegnante, da Andrea, pedagogista della Despertar e da Loide che è consulente e fa la dirigente per i servizi 0-6 di una rete importante del Brasile.

Sarà protagonista di questa giornata di scambio pedagogico tutta la rete dei nidi e dei servizi integrativi di Fucecchio. Una giornata densa di visite e riflessioni che ha lo scopo di avvicinare esperienze diverse ma da tempo rilevanti e vicine per la realizzazione di servizi di qualità. Nel pomeriggio l'incontro proseguirà presso la Biblioteca comunale "Indro Montanelli" e la sezione ragazzi "L'albero fatato" per la consegna di materiali didattici e la presentazione di Melerè, un progetto sperimentale sui linguaggi espressivi dei bambini che ha caratterizzato l’offerta formativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Fucecchio in questo anno educativo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

