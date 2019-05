Servizio Civile, due posti alla biblioteca di Lamporecchio

Il Comune di Lamporecchio ha aderito al progetto di Anci Toscana “Bibliotecando” e cerca due volontari 2 giovani dai 18 ai 29 anni per il potenziamento dei servizi della biblioteca, con particolare riguardo allo sportello “SOS PC” , alla gestione della collezione e alla collaborazione alle attività di promozione della lettura per bambini e adulti. Scadenza per la presentazione della domanda: venerdì 7 giugno 2019 ore 14:00. Per tutte le informazioni e per il progetto completo: Anci Toscana 055 0750660 Biblioteca comunale di Lamporecchio 0573 800659

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

