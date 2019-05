Servizio civile regionale, il Comune cerca due giovani

Il Comune di Carmignano cerca due giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il Servizio Civile Regionale. Due i progetti per i quali è possibile candidarsi, entrambi presentati da Anci Toscana: Bibliotecando e Comune facile 2020. Le domande potranno essere presentate entro le ore 14 di venerdì 7 giugno, esclusivamente online. Ogni candidato può richiedere di partecipare soltanto a uno dei progetti tra quelli indicati.

Il progetto “Bibliotecando”, prevede il reclutamento di un giovane da impegnare in attività di educazione e promozione culturale della Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano. Obiettivo del progetto è infatti la valorizzazione e il potenziamento delle attività della biblioteca, la diffusione della conoscenza delle risorse che essa offre, l’incremento della qualità e della fruizione dei servizi tra i cittadini. “Comune facile 2020” ricerca invece un volontario da inserire presso l’Ufficio Servizi Sociali, a supporto delle attività che esso svolge. Un progetto che si rivolge direttamente ai cittadini per aiutarli nella compilazione della modulistica varia dei servizi sociali.

Requisiti di partecipazione: avere tra i 18 e i 29 anni; essere regolarmente residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori. Essere inoccupati, inattivi o disoccupati e non aver riportato condanne penali. Non possono fare domanda coloro che hanno già svolto servizio civile regionale o nazionale e coloro che hanno avuto nell'ultimo anno un rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita per più di sei mesi con uno degli enti che realizza il progetto.

Come fare la domanda: la domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni. E' possibile presentare la domanda tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana o accedendo direttamente al link sopra indicato e compilando l'apposita richiesta per ricevere l'abilitazione alla compilazione della domanda. Alla domanda deve essere allegato anche il curriculum vitae aggiornato.

Compenso e organizzazione del servizio. Il compenso è pari a 433,80 euro mensili. Il servizio civile durerà un anno, l’impegno richiesto è di 25 ore settimanali su 5 giorni. I calendari dei colloqui saranno pubblicati esclusivamente online sul sito di Anci Toscana.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

