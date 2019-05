Sorpreso con bancomat e carta di credito rubati a Firenze, nei guai 45enne

Un 45enne di Murlo, ma residente a Siena, rischia il carcere per ricettazione. I carabinieri si sono recati nella sua abitazione per un altro possibile reato, dato che il 45enne è pregiudicato, ma non hanno trovato quanto sperato. In compenso sono stati trovati un bancomat e una carta di credito intestati a un 22enne di Castelnuovo Berardenga. Il giovane aveva denunciato il furto delle carte a Firenze, un reato avvenuto alla stazione di Santa Maria Novella. Non ci sono le prove che a rubarle sia stato il 45enne, che così ha evitato la denuncia per furto, ma si è preso comunque quella per ricettazione e per questo motivo andrà a processo.

