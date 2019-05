Dal 23 al 30 maggio la Tethys Gallery (via dei Vellutini 17/r) ospita “Performing for the Camera”: una mostra fotografica degli allievi del terzo anno della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, nata da un progetto educativo della Fondazione Palazzo Strozzi, e curata da Massimo Agus.

COME NASCE LA MOSTRA - Nove studenti hanno partecipato, con i loro progetti, al Laboratorio Performing for the Camera, in collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi. Attraverso la visione della mostra su Marina Abramovic, e grazie agli incontri con diversi artisti e performer, gli iscritti hanno sperimentato la complessità del rapporto tra fotografia e performing art.

Sulla base di questa esperienza è stato sviluppato l’allestimento. I progetti presentati dagli allievi della LABA spaziano dalla documentazione e interpretazione di una performance (Camilla Rossi con Guerra), alla collaborazione scenica con un performer (Nadia Eterno con Homo Homini Lupus e Sofia Giuntini con Cleaning). Dal creare e fotografare il processo di un’azione performativa (Lara Mumenthaler con Phòinix e Giorgia Ortalli e Greta Pettinari con Fossili), ad auto-ritrarsi e giocare con alcuni famosi selfie mediatici (Michela Pancrazzi con Me as a Celebrity), fino al proporre l’uso dell’autoritratto per esplorare diversi aspetti del sé (Benedetta Lippi con Automatic for the Self e Andrea Reina con 2h e 17 minuti).

L’inaugurazione è fissata per domani alle 18,30. L’ingresso alla mostra, negli orari di apertura della galleria, è libero e gratuito.

Fonte: LABA

Tutte le notizie di Firenze