Radioamatori presentano a Pontedera furgone per comunicare nelle emergenze

Domani i radioamatori della sezione ARI di Pontedera (Associazione Radioamatori Italiani) presenteranno con una iniziativa pubblica in programma in Piazza Cavour a Pontedera alle ore 17, un mezzo adibito a radiocomunicazioni in ambito di emergenza territoriale.

Si tratta di un furgone dotato di una serie di apparecchiature radio ricetrasmittenti operanti su frequenze ministeriali e di alcuni ponti radio mobili da poter utilizzare in caso di emergenza su tutto il territorio della Valdera e sia in occasione di eventi e spettacoli in ambito regionale.

Inoltre il mezzo sarà utilizzato anche per iniziative didattiche nelle scuole del territorio dell'Unione Valdera nel contesto del volontariato a livello di protezione civile.

Sarà predisposto anche un gazebo informativo dell'attività che i radioamatori della vivace sezione pontederese stanno svolgendo.

Fonte: ARI Pontedera

