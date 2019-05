Aumenta l'organico della polizia municipale di Scandicci

Aumenta l'organico del Comando di Polizia Municipale di Scandicci, con l'assunzione di due nuovi ispettori a seguito di un concorso organizzato nei mesi scorsi assieme ai Comuni di Calenzano e di Sesto Fiorentino, e con l'inserimento nel piano occupazionale di due nuovi agenti a tempo indeterminato. Dei due nuovi ispettori assunti, uno è già in servizio, mentre un'ispettrice entrerà in organico a partire dal prossimo primo luglio. Sempre per quanto riguarda il Comando di Polizia Municipale, sono in fase di assunzione due agenti a tempo determinato per il periodo estivo, che resteranno in servizio fino al termine della Fiera di ottobre.

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

