Canottieri Comunali Firenze al vertice del Dragon Boat Italiano: conquistati sei titoli

Il 2019 è un anno davvero ricco di soddisfazioni per il settore del Dragon Boat della Canottieri Comunali Firenze. Tra le gare svolte ad aprile a Sabaudia e le ultime tenutesi a Roma, sono in tutto sei i titoli italiani vinti dagli equipaggi fiorentini, che hanno raccolto anche molte medaglie di argento e bronzo nelle varie specialità.

Si sono svolti il 28 aprile, a Sabaudia, i Campionati Italiani di Fondo 2.000 metri.

La Canottieri Comunali Firenze ha partecipato con 52 atleti suddivisi in 7 squadre e ha conquistato 3 titoli italiani nello small boat (draghino da dieci posti) nelle diverse categorie Master A Femminile, Master C Open e Misto. Oltre ai titoli italiani, sono state vinte una medaglia d’argento nello small boat Senior Misto, due medaglie di bronzo nello small boat Master B Misto e nello standard boat (il dragone da venti posti) Senior Open.

A Roma-EUR, il 18/20 maggio è stata la volta dei Campionati Italiani di velocità sulle distanze di 200 e 500 metri.

La Comunali ha partecipato con ventisei atleti, suddivisi in tre squadre, capaci di portare a casa lo straordinario bottino di tre titoli italiani, ancora nello small boat (Master C Open e Mixed 500 metri, Master C Mixed 200 metri). Sono arrivate anche due medaglie d’argento nel Master A Femminile 200 metri e Master C Open e una medaglia di bronzo nel Master A Femminile 500 metri.

I prossimi impegni. Molti atleti della Canottieri Comunali Firenze parteciperanno il 9 giugno alla “Vogalonga“ di Venezia, facendo parte di vari equipaggi di squadre fiorentine: gli Arno Dragons, i Lions e i Marinai d’Arno. Alcuni atleti fiorentini parteciperanno a luglio ai Campionati Europei di Siviglia e ad agosto ai campionati mondiali in Thailandia.

Domenica 6 ottobre la Canottieri Comunali Firenze organizzerà sul fiume Arno la seconda edizione dell’ARNO CUP, manifestazione che si svolgerà col patrocinio del Comune di Firenze e che ormai è avviata a diventare una gara “classica” del calendario agonistico nazionale con la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta Italia.

Fonte: Canottieri Firenze

