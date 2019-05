Altini: 'Una commissione di indagine a San Miniato sul project financing'

“Una delle prime cose che farò, se la nostra coalizione otterrà la maggioranza nelle imminenti elezioni, sarà di promuovere una commissione di indagine consiliare sul project financing, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L’avevo già sollecitata anni fa nei primi cinque anni di opposizione, quindi è doveroso che lo riproponga oggi, dato che i dieci milioni perduti grazie a quella sciagurata operazione condiziona pesantemente il bilancio comunale e quindi le scelte di coloro che governeranno nei prossimi anni”. Lo ha dichiarato Michele Altini, candidato sindaco della coalizione di centrodestra (Forza ItaliaLega-Fratelli d’Italia), durante un’affollata assemblea di cittadini nella sala parrocchiale di San Donato, in cui sono state poste numerose questioni non ancora risolte riguardanti quella frazione. “La richiesta di una commissione d'indagine sul Project - ricorda Altini - era stata accolta insieme alla richiesta di una commissione sul Fotovoltaico, ma una volta effettuata quest’ultima, la prima è stata ritirata con i voti di tutto il consiglio, tranne il nostro gruppo consiliare che allora era il PDL. Tendo ulteriormente a precisare che tutti gli atti relativi al percorso intrapreso dall'amministrazione comunale sul Project Financing - che hanno poi determinato la sanzione pari a 10 milioni di euro - sono stati votati dal consiglio comunale senza il parere favorevole del nostro gruppo consiliare. Oggi è urgente riproporre la questione per capire chi ha sbagliato, anche se una commissione di indagine comunale non ha certo poteri giudiziari, ma solo un carattere politico”.

Fonte: Ufficio Stampa

