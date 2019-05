Dissesto statico per infiltrazioni d'acqua, due famiglie evacuate a Castelfranco

Due famiglie sono state evacuate a Castelfranco di Sotto. I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti in via Gramsci per un dissesto statico di due appartamenti. Il dissesto è stato causato da molte infiltrazioni d'acqua.

Le due abitazioni sono state interdette dall'utilizzo, almeno fino a quando non saranno ripristinare le condizioni di sicurezza del solaio interessato dal problema. Le famiglie hanno già trovato sistemazione.

Sul posto anche il sindaco Gabriele Toti e personale della polizia locale.

