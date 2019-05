Doppio premio da Forum PA per il Tribunale di Firenze. 6.482 cause civili per giovani avvocati

Il Tribunale di Firenze ha ricevuto un doppio premio nell'ambito dell'evento Forum PA 2019 all'interno della categoria "Giustizia, trasparenza, partecipazione e partenariati", per il progetto "Giustizia semplice 4.0", condotto dal Tribunale con la Città Metropolitana di Firenze, e per il progetto "Tribunale di Firenze Web Tv". Forum PA è la più importante manifestazione nazionale dedicata alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione da 30 anni. E' dal 1990 infatti che sostiene e favorisce l’incontro e la collaborazione tra pubblica amministrazione, imprese, mondo della ricerca e società civile, sostenendo tutti i processi di innovazione che impattano sul sistema pubblico, sullo sviluppo del Paese, sulla vita quotidiana di cittadini e imprese.

"Giustizia semplice 4.0" è stato selezionato anche ai "Digital Days" di Napoli, nell'ambito dei quali è stata di particolare rilievo la giornata "Transformers" dedicata ai 16 campioni della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. L'unico progetto selezionato nel mondo della giustizia è stato "Giustizia semplice 4.0", presentato durante l'evento dalla Presidente del Tribunale Marilena Rizzo.

Grazie a 'Giustizia semplice' i laureati in Giurisprudenza a Firenze – con competenze specifiche in mediazione dei conflitti acquisite nel corso di laurea e in corsi post lauream - hanno affiancato 20 giudici della Terza Sezione civile e del Tribunale imprese. Considerati gli esiti del progetto, i partner finanziatori hanno deciso di investire in un nuovo anno di attività.

Il risultato conforta quanto contemplato nel Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze. Grazie a 'Giustizia semplice', l'affiancamento dei giudici, finalizzato alla ricerca scientifica sulle best practices della gestione del contenzioso civile, ha realizzato un innovativo supporto tecnico: i giovani borsisti studiano gli atti di causa con la lente della mediabilità, cioè cercano negli atti elementi indicativi di un potenziale esito concordato della lite. Dopo lo studio di ogni causa, gli esperti presentano una scheda riassuntiva e una proposta di ordinanza con la quale il giudice demanda le parti in mediazione.

Si è diffusa pertanto una prassi ad alto impatto sulla gestione del contenzioso giudiziario che sta trasformando il case management e la professionalità degli operatori arricchendola di nuovi strumenti per la risoluzione delle controversie, che contribuiscono a rendere efficiente il funzionamento della giustizia civile. Gli esiti sono molto significativi e sono sotto osservazione scientifica e istituzionale a livello nazionale e internazionale.

Dal monitoraggio continuo del primo anno di ricerca è risultato che i giovani borsisti hanno selezionato in 11 mesi 6.482 cause civili, concentrando l'analisi della mediabilità delle liti su 4.373 cause (2.109 cause non presentavano a livello processuale le condizioni per una possibile mediabilità della lite).

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

