Elezioni europee e amministrative, come votare a Certaldo

Domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 si terranno le votazioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale.

Per le elezioni Europee nel Comune di Certaldo sono chiamati alle urne 12.467 elettori, di cui 6.023 uomini e 6.444 donne, distribuiti su 14 sezioni elettorali.

Per le amministrative, invece, sono chiamati al voto 12.688 elettori, di cui 6.148 uomini e 6.540 donne, sempre distribuiti su 14 sezioni elettorali. La differenza del corpo elettorale tra Europee e Comunali è determinata dai residenti all’estero in Paese UE, che figurano nelle liste elettorali comunali in quanto aventi cittadinanza italiana ma diritto di voto nel paese di residenza. Voteranno per la prima volta 167 neomaggiorenni: 69 maschi e 98 femmine.

L'elettore esprime il suo voto in una scheda di colore rosso. È possibile esprimere fino a un massimo di tre preferenze, scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome nelle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene il contrassegno della lista votata, (cognome e nome nel caso ci siano candidati omonimi). Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Non è ammessa l'espressione del voto con indicazioni numeriche.

L'elettore esprime il suo voto in una scheda di colore blu. L’elettore ha più opzioni: può tracciare un segno solo sul candidato alla carica di sindaco (il voto viene attribuito solo al candidato sindaco); può tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco oppure sia sul candidato sindaco e su una delle liste collegate (in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista); può tracciare un segno sul candidato sindaco e un segno su una lista non collegata, esprimendo il cosiddetto voto disgiunto (il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata); può esprimere una preferenza scrivendo il cognome di un candidato a consigliere comunale sulla riga a fianco del contrassegno della lista prescelta oppure due preferenze per altrettanti candidati a consigliere, purché i candidati indicati siano di sesso diversi e appartenenti alla stessa lista.

Si ricorda di presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità. Qualora si sia smarrita la tessera elettorale, il duplicato della tessera sarà rilasciato dall'Ufficio Elettorale Comunale, che è aperto venerdì 24 e sabato 25 Maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00, domenica 26 Maggio 2019 dalle ore 7:00 alle ore 23:00.SEDE DELL'UFFICIO: Borgo Garibaldi n. 37

Lo scrutinio inizierà alle 23 di domenica 26 maggio, alla chiusura dei seggi, per le Elezioni Europee. Per quanto riguarda le Elezioni Comunali, lo scrutinio si svolgerà a partire dalle ore 14 di lunedì 27 maggio.

Ulteriori informazioni sullo svolgimento delle elezioni sono reperibili sulla home page del sito del Comune di Certaldo www.comune.certaldo.fi.it nelle apposite sezioni “Elezioni” ed “Elezioni trasparenti”.

I dati aggiornati su affluenza ed esito dello scrutinio saranno resi noti alla pagina internet: http://www.comune.certaldo.fi.it/elezioni/2019/menu.htm

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

