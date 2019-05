Evacuato condominio di 6 piani per incendio nel porticato, non esclusa ipotesi dolosa

Degli arredi in un porticato di un condominio sono andati in fiamme questa mattina intorno alle 10 in via Amendola a Pontedera. I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti nel condominio di 6 piani facendo evacuare in via precauzionale tutti i residenti. Non ci sono danni strutturali se non l’interessamento da parte del calore di una tubazione del gas per la quale si è reso necessario l’intervento dell’azienda del gas per verificarne le condizioni. Sul posto personale della polizia locale e l’amministratore del condominio. Tra le cause non si esclude l’azione dolosa.

