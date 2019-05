Ex Hotel Paradiso a Montecatini, sopralluogo del senatore M5S Gianluca Ferrara

“L’Ex Hotel Paradiso è una ferita sul volto di Montecatini Terme; per troppi anni la politica ci ha fatto campagna elettorale sopra per poi dimenticarsene. Di fatto, questo orrore rosso è visibile anche da Piazza del Popolo. Durante la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle a Montecatini Terme ho fatto questa promessa: se dovessi essere eletto Sindaco di Montecatini Terme, metterò tutto il mio impegno per far abbattere l’Ex Hotel Paradiso e costruire al suo posto un parco delle vittime per la lotta alle mafie. Per questo motivo ho portato qui il Portavoce M5S in Senato Gianluca Ferrara ed il Portavoce M5S in Consiglio Regionale Gabriele Bianchi: con il loro aiuto e supporto riusciremo a sistemare anche questo angolo di Montecatini Terme”.

Queste le parole di Simone Magnani, Candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle per Montecatini Terme, al termine della visita. La struttura dell’Ex Hotel Paradiso è una struttura ormai fatiscente che si erge sul fianco di Montecatini Alto, un bene confiscato alla mafia nel 1995 e da allora abbandonato a se stesso; per tanti anni si è parlato di qualificare l’area ma né le destre né le sinistre che hanno amministrato Montecatini hanno davvero fatto qualcosa in proposito.

"Sono molto preoccupato per le infiltrazioni mafiose in Toscana" afferma il Senatore Gianluca Ferrara "si parla di quasi 400 immobili confiscati alla criminalità soltanto in Toscana. Lo sfregio dell’Ex hotel Paradiso è stato possibile grazie alla complicità di quei partiti politici che hanno amministrato; il voto in Senato di pochi giorni fa dimostra la continuazione politica di questo atteggiamento: perché Forza Italia e PD non hanno votato con noi la Legge contro il voto di scambio politico mafioso? Faccio un invito ai cittadini di Montecatini Terme: domenica 26 maggio c’è una scelta tra il Movimento 5 Stelle e quei partiti politici che sono quasi tutti all’interno di questa nuova tangentopoli bis".

Chiude il Consigliere Gabriele Bianchi: "In Italia ci sono beni confiscati alle mafie per un importo di circa 25 miliardi; una cifra enorme, dietro alla quale bisogna pensare che c’è il lavoro decennale della polizia e dei magistrati e per questo per ogni bene confiscato. Le mafie ci tolgono territori, sono porzioni del bene comune che come amministratori siamo chiamati a riscattare e restituire alla comunità. Il mio impegno affianca quello di Simone Magnani affinché l’Ex Hotel Paradiso possa abbattuto e sostituito con un Parco dedicato alle vittime delle mafie".

