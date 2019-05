Fucecchio, sopralluogo e progetto per via di Burello della candidata sindaco Ramello (Cdx)

Sabrina Ramello, candidato sindaco di Fucecchio per il Centrodestra, ha effettuato un sopralluogo in via di Burello con l'onorevole Erica Mazzetti. Un progetto interessa il tratto di strada che da 70 anni aspetta di essere allargato dall'amministrazione comunale. Si tratta dell'allargamento dei tre ponti e della realizzazione di una pista ciclo-pedonale, che consente di raggiungere Torre e attraverso percorsi esistenti Massarella quali Ponte a Cappiano, e collega il tratto di via Francigena. L'idea del cndidato sindaco è quello di agire per la messa in sicurezza, la mobilità sostenibile e il turismo. Ne parlano nel video al link.

Fonte: Centrodestra per Fucecchio

