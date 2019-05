Isolotto, presidio antirazzista all'iniziativa FdI alla Bibliotecanova

Firenze antirazzista aveva annunciato che si sarebbe tenuto un presidio all'Isolottonell'occasione del tour elettorale di Fratelli d'Italia. Nel pomeriggio di oggi davanti alla Biblioteca dell'Isolotto erano presenti i centri sociali, Mirko Dormentoni, presidente del Q4 e la candidata sindaco Antonella Bundu.

Donzelli e Torselli (FdI), hanno rivendicato la loro presenza alla Bibliotecanova dell'Isolotto, per raccogliere la denuncia di alcuni residenti sullo stato di degrado in cui verserebbe la zona, su cui insiste il campo del Poderaccio, a causa della presenza di alcune baby gang.

"Questi personaggi, che evidentemente non hanno di niente di meglio da fare che ostacolare le iniziative in difesa dei cittadini, - affermano il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e il consigliere comunale Francesco Torselli- oggi si sono presentati appositamente per cercare di creare scompiglio, provocando e minacciando chi pacificamente manifestava per chiedere il ripristino nella sicurezza. Ringraziamo per la loro presenza le forze dell'ordine, di cui avremmo fatto volentieri a meno, e ci auguriamo che le istituzioni decidano di impiegarle per il rispetto quotidiano della legalità, - concludono - piuttosto che per fermare ancora una volta quattro nullafacenti figli di papà".

