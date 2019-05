Lavoro, diritti, il futuro dell'Europa: incontro con Nicola Fratoianni e Beatrice Cioni

Lavoro, diritti, il futuro dell'Europa. Questi i temi affrontati nell'incontro andato in scena alla camera del lavoro della Cgil di Empoli che ha visto protagonista il deputato Nicola Fratoianni, candidato alle elezioni europee per La Sinistra. All'incontro, molto partecipato, ha preso parte anche la candidata sindaca di Buongiorno Empoli Beatrice Cioni. A fare gli onori di casa Paolo Aglietti della Cgil . Al centro del dibattito il futuro dell'Europa strettamente collegato a quello del paese e dei territori e il lavoro.

"Il nostro è un paese che è dominato dalla paura - dice Fratoianni - . E la paura porta verso la destra. Abbiamo paura di non poter pagare la scuola ai nostri figli, di non poter mantenere una casa. Di non poter mantenere il lavoro. E la risposta non può essere la crociata contro "gli immigrati perché ci rubano il lavoro" . Invece bisognerebbe preoccuparsi dei datori di lavoro che licenziano liberamente i dipendenti grazie a chi ha abolito l'articolo 18.

C'è poi un tema enorme di conversione ecologica del sistema produttivo. Il tema è si il clima ma noi dobbiamo cambiare il sistema.

Dobbiamo poi, come sinistra, ricostruire un'idea coraggiosa e ambiziosa anche a costo di dividerci.

Rispetto alle elezioni in molti stanno tirando fuori il tema del voto utile, lo stare uniti a tutti i costi per battere la destra. Io dico che c'è una vera questione: l'unica cosa per battere la destra è avere idee diverse dalla destra. Se si continua ad avere paura, a litigare su chi ha cacciato più migranti, a dire che bisogna allearsi coi moderati non si va avanti. Proseguendo questa strada invece di battere la destra la aiutiamo. Serve una rottura totale su questa visione, bisogna essere coraggiosi.

Sono qui anche a sostenere la candidatura di Beatrice Cioni, che porta avanti dei valori importanti. Quei valori che possono battere la destra".

Europa, lavoro ma anche occupazione a livello locale. Sulla questione è intervenuta anche la candidata sindaca di Buongiorno Empoli Beatrice Cioni. "Anche sul nostro territorio possiamo fare molto per il lavoro - spiega Beatrice Cioni - . È un tema centrale della nostra campagna elettorale. Il lavoro è un diritto che è ormai sta perdendo valore per molte aziende e molti imprenditori . Il comune può fare molto e non solo per gli appalti. Ma investendo sulla formazione e affrontando il tema della disoccupazione investendo su un economia Green e sulla qualità dei servizi. La qualità dei servizi porta qualità del lavoro e benessere nei cittadini".

