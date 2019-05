M5S Castelfranco, apericena per la presentazione del programma

Si comunica che oggi, 22 maggio 2019 alle 19 e 30, si svolgerà un apericena presso il Bar Monnalisa in via 2 giugno n.53 (costo 8 euro).

Saranno presenti il candidato a Sindaco Luca Trassinelli e tutti i candidati del Movimento 5 Stelle di Castelfranco di Sotto così con la possibilità di conoscere il programma 5 stelle.

Non solo, alle ore 21 e 30 presso la mediateca di Castelfranco di Sotto si svolgerà un incontro intitolato “ La democrazia diretta vista da vicino” tratterà della democrazia diretta in Svizzera, a cui il Movimento 5 Stelle si ispira.

Interverranno Luca Raiteri, storico attivista del Meetup di Firenze, ambientalista e promotore del “Comitato per il Quorum Zero e la Democrazia Diretta” e Leonello Zaquini che parlerà del suo libro e della sua esperienza diretta quale consigliere municipale di Le Locle in Svizzera.

