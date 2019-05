Museo Civico d'arte antica e dello Spedale del Ceppo, le aperture nel weekend

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, in occasione del festival Dialoghi sull'uomo, il Museo Civico d'arte antica in Palazzo comunale e il Museo dello Spedale del Ceppo sonoaperti con orario prolungato dalle 10 alle 20. L'ingresso ai due musei è gratuito per i possessori dei biglietti del festival.

Negli stessi giorni, nei due musei, gli studenti della classe IV E liceo linguistico dell'Istituto Tecnico Pacini di Pistoia, nell'ambito del progetto di Alternanza scuola-lavoroAmbasciatori dell'Arte, sono a disposizione dei visitatori per accompagnarli con visite guidate gratuite, anche nelle lingue straniere, alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche presenti nei due musei.

L'orario in cui gli studenti sono a disposizione dei visitatori è il seguente: venerdì 24 dalle 10 alle 13.30, sabato 25 e domenica 26 dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.

Il progetto proseguirà fino al 9 giugno, sempre nell'orario di apertura dei due musei.

Sabato 25 maggio, alle 11, è possibile visitare gratuitamente la Casa–studio dell'artista pistoiese Fernando Melani, un percorso intenso e ricco di suggestione lungo le tracce del pensiero di questo straordinario protagonista dell’arte del Novecento italiano. La visita, a cura di Artemisia Associazione Culturale, è per un massimo di 8 persone, su prenotazione da effettuare - entro le ore 13 di venerdì 24 maggio - al numero verde di Pistoiainforma 800 012146.

Il punto di ritrovo è l'ingresso della Casa-studio in corso Gramsci 159, dieci minuti prima dell’inizio della visita.

Lunedì 27 maggio, alle 17, al Museo dello Spedale del Ceppo, si svolge la conferenza di Andrea De Marchi dal titolo Tre opere pistoiesi alla mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo.

Professore ordinario di Storia dell'arte medioevale all'Università di Firenze, Andrea De Marchi è curatore, insieme a Francesco Caglioti, della mostra fiorentina dedicata al Verrocchio, uno degli eventi di punta delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci. Nel corso della sua conferenza a Pistoia, illustrerà le tre opere che la città ha concesso in prestito alle due sedi della mostra: Palazzo Strozzi e Museo Nazionale del Bargello. Si tratta dell'affresco con San Girolamo e una santa martire di Andrea del Verrocchio, proveniente dalla sagrestia del complesso pistoiese di San Domenico, della celebre tavola della Madonna di Piazza del Verrocchio e Lorenzo di Credi, conservata nella Cattedrale di San Zeno, e del busto del Salvatore di Agnolo di Polo del Museo Civico d'arte antica.

L'ingresso alla conferenza è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'iniziativa è promossa e realizzata dai Musei Civici di Pistoia in collaborazione con la Diocesi e la Cattedrale di Pistoia. Fa parte del programma con cui i Musei Civici hanno aderito anche per quest'anno alla campagna Amico Museo promossa dalla Regione Toscana e che è scaricabile dal sito web dei Musei http://musei.comune.pistoia.it/eventi/amico-museo-nei-musei-civici

Per informazioni contattare l'unità operativa Musei e beni culturali del Comune di Pistoia ai numeri 0573 371214 oppure 0573 371277; Museo Civico d'arte antica, 0573 371296;http://musei.comune.pistoia.it/

Fonte: Comune di Pistoia - ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia