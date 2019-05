Nuovi mezzi ecologici per i cassettai fiorentini

I cassettai fiorentini, iscritti alla Confesercenti, hanno firmato, nei giorni scorsi, i contratti per l’acquisto di nuovi mezzi ecologici a metano per l’accesso al centro storico di Firenze. Tale iniziativa è stata presentata nell’ambito di una conferenza stampa, che si è svolta mercoledì 22 maggio alla presenza dell’Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze, dell’Assessora all’Ambiente del Comune di Firenze, di Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Firenze, di Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze, rappresentanti dei Cassettai Fiorentini, rappresentanti di Brandini spa e di Banca Monte Paschi di Siena.

L’acquisto di mezzi ecologici è stato necessario vista l’ordinanza n.2018//00301 del 11/10/2018 avente come oggetto il divieto di circolazione nella ZTL agli autoveicoli Euro 2.

L’ordinanza dell’amministrazione comunale è stato lo stimolo per l’acquisto dei mezzi ecologici a metano da parte dei cassettai; tali acquisti sono stati agevolati dalla convenzione in essere tra Confesercenti Firenze e Brandini spa, e grazie al supporto di Banca Monte dei Paschi di Siena.

In questo modo, i cassettai hanno investito nella loro attività in un’ottica di sostenibilità ambientale; e rappresentano un buon esempio da seguire per tutti gli imprenditori del centro storico sia ambulanti che in sede fissa.

I cassettai sono da sempre precursori ed innovatori nel loro settore; basti pensare al progetto di ammodernamento del banco su indicazione della Sovrintendenza e il percorso di continuo miglioramento dell’offerta commerciale proposta.

“La nostra categoria è unita ed entusiasta nel progetto di acquisto di nuovi mezzi ecologici per l’accesso al centro storico, curato da Confesercenti. – hanno affermato i cassettai fiorentini attraverso il portavoce Marcello Mini, membro della Presidenza Anva Confesercenti Firenze – Nel centro storico di Firenze ci sono ben 14 cassettai che ruotano le postazioni ogni giorno, e tutti avranno mezzi ecologici. Con questo gesto vogliamo festeggiare i 110 anni dalla prima licenza emessa e rafforzare ancora di più il legame con la città”.

“Una categoria storica nell’ambito degli ambulanti, quella dei cassettai, che di generazione in generazione porta avanti questo mestiere in luoghi davvero centrali della città. – ha affermato l’Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze - Finora hanno trasportato i loro banchi con mezzi termici, oggi si presentano con 14 furgoni ecologici che alleggeriranno l’inquinamento atmosferico della nostra città. Un plauso a questi operatori che hanno creduto nella sfida ambientale e tutti insieme hanno deciso di investire in questa bellissima operazione”.

‘Da un problema è nata un’opportunità, che ha portato i cassettai fiorentini a cambiare tutta la flotta dei furgoni utilizzati, coinvolgendo anche i mezzi che non sarebbero stati interessati dal provvedimento. – ha affermato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze - Una categoria che ha dimostrato spirito di squadra, ma anche attenzione ai temi della lotta all’inquinamento e di un maggiore rispetto dei centri storici. La dimostrazione che insieme si può fare un ottimo lavoro, anche giocando sulle economie di scala”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

