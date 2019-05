Passeggiate coi libri nelle campagne di Carmignano

Tra strade di campagna, boschi e vie dell’acqua, da non perdere tre passeggiate letterarie che dalla Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano guideranno i partecipanti alla scoperta del territorio. Ad accompagnare il cammino tre libri minimi ma preziosi, piccoli classici adatti a tutti, incentrati sul rapporto tra uomo e natura e sulla filosofia del camminare, tutti da leggere e riscoprire. E’ la nuova iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Carmignano, e in particolare dalla Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi, di concerto con il Gruppo Escursionistico Montalbano. Il ritrovo (punto di partenza e ritorno) è per tutti e tre gli appuntamenti alle 8 alla Biblioteca di Seano, la durata di ogni passeggiata è di quattro ore circa con sosta.

Il primo appuntamento è per sabato 25 maggio con una camminata dalla Biblioteca di Seano alla Rocca di Carmignano insieme a “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono. Difficoltà media.

Si prosegue poi sabato 8 giugno con una passeggiata fino alle Cascine di Tavola, alla riscoperta del libro “La passeggiata” di Robert Walser. Difficoltà bassa.

L’ultimo appuntamento è per il 22 giugno: in programma una camminata dalla Biblioteca a Capezzana insieme al volume “Camminare” di Henry David Thoreau. Difficoltà bassa.

Per partecipare sono necessari abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua, ma soprattutto tanto amore per la lettura, un po’ di fiato e voglia di parlare di libri. Si consiglia la lettura dei libri proposti (ma non è indispensabile), e di portarsi una merenda, magari da condividere con gli altri partecipanti. Per ogni percorso è prevista una sosta, durante la quale chi vuole potrà confrontarsi sulla lettura in programma. In caso di pioggia la camminata sarà annullata.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carmignano