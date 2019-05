Pullman ribaltato nella scarpata, morta una 40enne. 31 turisti feriti

Un pullman di turisti stranieri si è ribaltato in una scarpata lungo il raccordo dell'Autopalio Firenze-Siena tra Badesse e Siena, nella corsia in direzione sud. Sul posto i vigili del fuoco di Siena e di Poggibonsi assieme ai sanitari inviati dal 118 e alle forze dell'ordine.

Il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni, a causa di un incidente. Al momento risulta una persona deceduta, una donna 40enne rimasta schiacciata dal mezzo, e diversi feriti.

Alle 11.30 le squadre dei vigili del fuoco hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo, che poi sono state affidate ancora in vita al personale sanitario del 118. In totale sono circa 15 i feriti più gravi.

Il pullman a due piani era partito da Montecatini Terme questa mattina e si stava dirigendo a Siena con un gruppo di turisti dell'Est Europa. Il conducente, sottoposto all'alcol test, è risultato negativo. A dare l'allarme sono stati tre boscaioli che stavano lavorando vicino a dove il bus ha terminato la sua corsa.

Permane la chiusura del raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni e rientro a Badesse. Al momento si segnalano code per circa 6 km tra Colle Val d’Elsa Sud e Monteriggioni per chi viaggia in direzione Siena.

Attivata unità di crisi all'ospedale delle Scotte

In relazione all’incidente stradale, verificatosi questa mattina (22 maggio) sul raccordo Siena-Firenze, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese comunica che alle ore 9.45 era già stata attivata l’unità di crisi interna per affrontare l’emergenza. Alle ore 12 i pazienti in codice rosso arrivati al policlinico Santa Maria alle Scotte sono 4, 7 quelli in codice giallo e altri 7 in codice verde.

Al momento sono in corso gli esami di approfondimento diagnostici. Altri pazienti coinvolti nell’incidente sono stati presi in carico dall’Azienda USL Toscana Sud-Est, nei presidi ospedalieri più vicini. Il tavolo operativo dell’unità di crisi, coordinato dal direttore sanitario Roberto Gusinu, si è attivato presso il Dipartimento di emergenza-urgenza e servizi diagnostici: potenziato il personale con raddoppiamento di turni e disponibilità, sia in Pronto Soccorso (a livello di medici, infermieri e OSS) che nei reparti specialistici per implementare i percorsi diagnostici e di cura dei pazienti in arrivo.

In caso di necessità, sono state 7 le sale operatorie preallertate, circa 20 i posti letto aggiuntivi tra ricovery room, terapie intensive e sub-intensive e altri reparti specialistici. Attivato il Centro Regionale Sangue per l’invio di unità supplementari di emocomponenti e il servizio di interpretariato per gli accompagnatori e gli stessi pazienti giunti all’ospedale di Siena. Al tempo stesso, l’Aou Senese ha comunicato agli utenti del DEA che a causa dell’emergenza, i tempi di attesa per i codici a bassa priorità avrebbero potuto subire dei rallentamenti.

31 persone soccorse

Alle 13.30 è tempo di nuovi bilanci per il tragico incidente che ha scosso la Toscana. Sale a trentuno il numero dei feriti trasportati alle Scotte di Siena e negli altri ospedali della zona. Di questi, ben quattro sarebbero in codice rosso. La vittima invece è una donna di 40 anni, estratta da sotto il pullman dalla autogru dei vigili del fuoco.

