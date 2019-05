Ritorna il Merc'ANT di Primavera al Parterre, prodotti tipici del territorio toscano

Si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio ANT (con orario venerdì 15-19, sabato e domenica 10-13 e 15-19) presso la Sala dei Marmi del Parterre in Piazza della Libertà a Firenze, gentilmente concessa in uso gratuito da Quartiere 2 del Comune di Firenze, il Merc ‘ANT di Primavera che propone una serie di prodotti tipici del territorio donati da aziende locali. Tra i prodotti eno-gastronomici che si potranno trovare figurano: vini bianchi e rossi di importanti tenute toscane, l’olio extravergine Toscano iGP, la pasta artigianale, biscotti, conserve, miele, sale speziato e molto altro. Inoltre non mancheranno i fiori di primavera e articoli di profumeria, biancheria per la casa, oggettistica, abbigliamento (primaverra-estate) e giocattoli frutto della solidarietà di aziende e privati e confezionati dai volontari ANT senza i quali non sarebbero possibili queste iniziative. La Fondazione ANT infatti è sempre alla ricerca di volontari per sostenere le proprie iniziative di raccolta fondi. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del Quartiere 2. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività che ANT svolge a Firenze, Prato e Pistoia.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 7 infermieri e 4 psicologi. Per informazioni è possibile contattare la sede di Firenze al numero 055 5000210.

Fonte: Fondazione ANT

