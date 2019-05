Salta l’insediamento del nuovo Consorzio 4 Basso Valdarno

Brutta sorpresa, per il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, che era uno dei dodici sindaci designati a comporre il nuovo consorzio di bonifica 4 Basso Tirreno, del quale si sono svolte recentemente le elezioni.

Infatti, per la mancanza del numero legale fra i membri eletti, la seduta di insediamento è saltata e si profila un futuro turbolento per questo organismo che esce proprio ora da un commissariamento.

Non ho elementi per dire di chi sia la colpa, ma mi immagino che possa essere legata alla nomina del nuovo presidente, evidentemente inviso a qualcuno, che non intende rispettare nemmeno il voto popolare. Ora si rischia una nuova paralisi e se la prossima volta a votare per il rinnovo degli organi del consorzio non andrà nemmeno il 2,7% che ha votato stavolta, come potremmo dare torto agli assenti?”.