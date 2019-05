Scuola in festa, i campioni di molte discipline radunati allo stadio di Certaldo

Come avviene da nove anni a questa parte, venerdì 24 maggio sarà ancora una grande giornata dedicata allo sport e alla legalità in vista della fine dell’anno scolastico con la IX edizione della Festa della scuola.

L’iniziativa di Istituto Comprensivo di Certaldo e di Istituto paritario Maria Santissima Bambina, in collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, l’Associazione amici e genitori dell’Istituto Comprensivo di Certaldo, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e nell’ambito della Festa della Toscana, con il patrocinio del Comune di Certaldo.

Il programma vede al mattino allo stadio, via don Minzoni, ore 08.45 - 11.30 Attività sportive e musicali con i bambini della Scuola dell’Infanzia; alla Piscina Fiammetta, ore 08.30 - 12.00 attività di nuoto e giochi nell’acqua con gli alunni delle classi prime scuola Secondaria di 1°grado “Boccaccio”. Previsto come sempre anche l’incontro-dibattito sul tema “Sport e Legalità” alle ore 10.30 al Cinema Multisala Boccaccio con gli alunni classi 2° e 3° media alla presenza di Fiorenzo Li Volti, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Certaldo; Carlo Maurizzi, Presidente Federale attività scolastica giovanile Karate; Veronica Maurizzi, Campionessa Italiana Europea Karate; Federico Apolloni, Atleta Aereonatica Militare lancio del disco; Sauro Fattori, Responsabile settore giovanile Fiorentina Women’s; Francesco Lorenzini, Pluricampione Italiano Tennis Tavolo Comitato Italiano Paralimpico.

La festa vera e propria sarà poi nel pomeriggio in Zona Stadio via don Minzoni con alle ore 15.40 – 18.00 le attività sportive e musicali con i ragazzi della Scuola Primaria; ore 16.00 – 18.00 Angolo dei piccini con Associazione “Papà Gambalunga”; alle ore 18.00 Riconoscimento del Premio alla Carriera da parte del Comune di Certaldo ad un personaggio che si è distinto per l’attivita’ sportiva e l’impegno sociale e Premiazione dei tornei; alle ore 18.10 Esibizione Karate Sound con i ragazzi dell’ Istituto Comprensivo di Certaldo e dell’ Istituto Maria S.S. Bambina; alle ore 18.45 “Noi non Balliamo da Soli”, performance degli alunni delle classi prima e seconda della scuola media; alle ore 19.00 esibizione delle CHEERLEADERS classi terze scuola media “Boccaccio” con la partecipazione dei bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria. Conclusione dalle 19.15 con la partita di calcio “Un calcio per la Scuola” con i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria e giocatori del campionato di calcio recenti e del passato.

E come sempre dalle 16,30 merenda e cena per tutti organizzata dall’Associazione Genitori; il ricavato dell’intera giornata verrà utilizzato per attività scolastiche.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo