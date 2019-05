Servizio civile, 9 posti nelle Pubbliche assistenze dell'Empolese e del comprensorio

E’ stato emanato il bando di Servizio civile regionale. E’ possibile fare domanda per il progetto “Empoli in Movimento 2018” presentato da ANPAS: 9 posti a disposizione per Pubblica Assistenza Limite sull’Arno, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pubbliche Assistenze Riunite Empoli, Pubblica Assistenza Fucecchio, Montopoli Valdarno, Orentano, Santa Croce sull’Arno, Pubblica Assistenza Vita Castelfranco di Sotto.

Il progetto di Servizio Civile ti offre un’esperienza di 12 mesi di formazione ed attività pratiche che ti permetteranno di avvicinarti al mondo delle Pubbliche Assistenze. Per il tuo impegno ti sarà corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura non retributiva pari a 433,80 euro.

C’è tempo fino a venerdì 7 giugno alle 14.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online seguendo i passaggi indicati sul sito della Regione Toscana.

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:

− sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori

− sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

− sia non occupato, disoccupato, inattivo; sia in possesso di idoneità fisica;

− non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

