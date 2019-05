Unagocciaonlus adotta uno spettacolo teatrale per raccogliere fondi

Una Goccia Onlus è una associazione no profit di Castelfranco di Sotto (Pisa) nata nel luglio 2014, con l’unico scopo di realizzare progetti solidali di interesse collettivo e attività di beneficenza.

Da quattro anni organizziamo, con la compagnia di teatro amatoriale “Amici del Poggio” di Fucecchio, spettacoli per finalità solidali. Abbiamo adottato la nuova produzione della compagnia teatrale: la commedia brillante “Leonardo e la magia del tempo”. Con l'intento di promuoverla in diverse date toscane, in ottobre 2019.

L'anno leonardiano ispira dunque il nostro progetto solidale “Il Cuore di Leonardo”. In pratica, in ogni teatro dove riusciremo a organizzare uno spettacolo, identificheremo una Onlus locale, che diventerà nostro partner nell’organizzazione dell'evento; per questo impegno, le sarà riconosciuto un compenso. Ma non un compenso economico, bensì in defibrillatori DAE da destinare prevalentemente ai plessi scolastici che ne sono sprovvisti e organizzare i relativi corsi di istruzione per l’utilizzo. Una forma di gemellaggio tra ONLUS, per unire l'impegno delle proprie “buone volontà”. La conoscenza reciproca, il lavorare insieme, lo scambio di iniziative diventa automaticamente, per noi, un valore aggiunto del Progetto.

Tecnicamente, la tournée parte dalla Toscana, terra di Leonardo, in occasione della ricorrenza del 500^ anniversario della sua morte, avvenuta il 2 maggio 1519. La Compagnia è composta da attori teatrali professionisti. La commedia verrà pubblicizzata sui principali canali d'informazione.

In occasione della “2° Cena di Primavera” che si terrà presso la tensostruttura AVIS a Capanne il 1° di Giugno renderemo pubblici i teatri e le date dove lo spettacolo si svolgerà e le Onlus che parteciperanno a questo progetto.

Fonte: Unagocciaonlus

