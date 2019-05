Verdi: "Mancato dibattito tra candidati sindaco a Castelfiorentino"

Ad oggi, purtroppo, niente confronto pubblico fra i quattro candidati a Sindaco per Castelfiorentino ma in molti Comuni è stato fatto.

Il più quotato "corre e non può fermarsi", ci dispiace per i cittadini di Castello che secondo i Verdi avrebbero avuto il diritto a partecipare ad un confronto democratico sicuramente utile per favorire una scelta politica più motivata.

Non è così, ma noi Verdi saremo presenti al Caffè del Teatro in piazza Gramsci per Venerdì 24 Maggio alle ore 18,30 circa, ad un incontro conferenza stampa su "Come affrontare l'emergenza climatica", in ambito locale, in Italia e nel contesto europeo.

A questa ultima iniziativa di campagna elettorale saranno presenti Angelo Bonelli, della Federazione dei Verdi e candidato alle elezioni Europee, l'architetto Cecilia Armellini candidata per i Verdi per le Europee nella circoscrizione del centro Italia, Damiano Ghiozzi candidato a Sindaco per il Comune di Castelfiorentino.

Verdi Castelfiorentino

