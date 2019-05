Viola Club Pescia, 50 anni dallo Scudetto: Pinocchio d'oro a Luca Toni

Il Viola Club Pescia, in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni dallo Scudetto, organizza c/o Hotel Villa delle Rose, giovedì 23 maggio 2019 alle ore 19.30 una cena d'onore e la consegna del 20° Pinocchio d'oro a Luca Toni, un premio per meriti sportivi al Museo Fiorentina, Claudio Merlo e Luciano Chiarugi.

Alle 17.30 al campo sussidiario "Brunelli" di Pescia si terrà un amichevole fra i ragazzi del U.S.D. Pescia calcio con lezione di etica in campo tenuta dall'arbitro di Serie A Massimiliano Irrati, anche lui premiato per meriti sportivi.

Nella serata saranno anche proposti video, letture, live music e library.

Fonte: Museo Fiorentina - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calcio