Al Pala Sammontana torna la Serie A: in scena lo spareggio tra la Ecodent Villafranca e la Matteiplast Bologna

Il Pala Sammontana torna ad ospitare il grande basket della serie A. Sabato ale 18.45, presso l'impianto di via Rigoletto Martini, è infatti in programma lo spareggio per la promozione nella massima categoria fra la Ecodent Villafranca e la Matteiplast Bologna: chi vince sarà avversario dell'Use Rosa nel prossimo campionato di A1. Soddisfazione, naturalmente, da parte della società biancorossa per ospitare una sfida così importante e avvincente che richiamerà a Empoli tanti appassionati. L'ingresso è libero

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Tutte le notizie di Basket