Un 44enne senegalese è stato arrestato per evasione dai domiciliari ieri pomeriggio a Santa Croce sull'Arno. L'uomo era costretto alla misura cautelare dopo l'arresto per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della locale stazione lo hanno trovato senza giustificato motivo. Dopo l'arresto è stato trasferito di nuovo presso il suo domicilio.

