Arrivano a 11 le strisce pedonali illuminate a Empoli e nelle frazioni

Sono tutti funzionanti da ormai qualche settimana gli otto nuovi attraversamenti pedonali luminosi installati nelle strade della città e delle frazioni, in punti particolarmente critici.

L’attraversamento vede normali ‘strisce pedonali’, la particolarità sta nell’impianto di illuminazione a led che nelle ore serali e notturne rende molto più visibile ai conducenti la persona che si trova sulla carreggiata.

La presenza sulla strada di un passaggio pedonale più visibile e segnalato anche da lampeggianti dovrebbe invitare i conducenti a rallentare o comunque a non accelerare.

Erano già presenti a Empoli tre attraversamenti illuminati e con lampeggiante: su Via della Repubblica, in Via Alamanni, a Santa Maria, e sulla statale Tosco Romagnola all’ingresso di Ponte a Elsa, in corrispondenza di Via della Concordia.

Ora questo tipo di impianto è presente sulle strade empolesi in 11 luoghi totali. Ne sono stati installati ulteriori 8 nei primi mesi del 2019.

Il sindaco di Empoli ha spiegato che in questi anni si è investito risorse nella sicurezza stradale per i pedoni realizzando in totale 11 attraversamenti pedonali illuminati nelle frazioni, sulle strade di maggior scorrimento e nei punti più critici segnalati dai cittadini. In questi giorni sono partiti poi i lavori per realizzare la prima zona con limite 30km orari della città e nei prossimi anni questa amministrazione ne realizzerà altre.

Il primo a essere stato realizzato è quello lungo la Tosco Romagnola all'intersezione di Via Zandonai, all’altezza di Pontorme. Lungo il tratto cittadino della Statale ne sono stati installati altri due: in Viale Petrarca, in corrispondenza dell'attraversamento alla passerella pedonale sull'Orme, e davanti la pasticceria "La Perla", all’incrocio fra il parcheggio del Palazzo delle Esposizioni e Via Barzino.

In zona ospedale sono adesso presenti due attraversamenti pedonali illuminati: in Viale Boccaccio di fronte all’accesso dell’ospedale (angolo Via Piave) e di fronte al parcheggio (angolo Via Rossellino).

Sono stati realizzati lo stesso tipo di ‘strisce pedonali’ anche ad Avane, lungo Via Motta di fronte la scuola (angolo Via di Avane); a Marcignana in Via Val d'Elsa, al civico 134, e a Pozzale in Via Val d'Orme Vecchia al civico 60 .

L’attraversamento pedonale prevede illuminazione a led che determina un incremento notevole della visibilità sulle ‘strisce’ e induce il guidatore a rallentare nell’avvicinarsi a tale fascio di luce. Inoltre sono previsti quattro proiettori di colore arancio funzionanti sia di giorno che di notte con lo scopo di segnalare una situazione di pericolo e di evidenziare il cartello che indica la presenza dell’attraversamento pedonale.

Sono tratti dove, purtroppo, i conducenti dei mezzi in transito molto spesso non rispettano i limiti di velocità mettendo a forte rischio le persone che si accingono ad attraversare la strada.

Gli interventi voluti dalla amministrazione comunale mirano ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni grazie alle più recenti tecnologie.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli