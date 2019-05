Nuovo auditorium nella cittadella della cultura di Certaldo secondo Cucini (Pd)

Cosa fare per i giovani? Una parola di fronte alla quale spesso è facile coniare slogan, più difficile fare proposte concrete. Il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, che si candida per un secondo mandato, ricorda l’impegno recente ed i progetti futuri, affrontando il tema “giovani” collegato a “cultura” e “formazione”: un connubio che darà risposta non solo a questa parte della popolazione, ma che rappresenterà un’occasione di sviluppo sociale ed economico per tutto il territorio

“Pochi comuni delle nostre dimensioni possono vantare tante strutture al servizio di cultura e tempo libero come ha Certaldo: oltre a quelle sportive, che sono tante e vedono i giovani protagonisti, ci sono strutture culturali che abbiamo intenzione di connettere e potenziare, immaginando una vera e propria cittadella diffusa della cultura al servizio di tutta la popolazione ma con un’attenzione speciale ai giovani; qui potranno dare spazio a creatività e talento e diventare protagonisti e artefici della Certaldo futura. Cinque anni fa abbiamo trovato un tessuto già ricco di opportunità, dai laboratori artistici Polis al festival Mercantia, ma mancavano ancora dei tasselli importanti. Per questo il primo impegno fu per la riapertura del cinema teatro Boccaccio con sei mesi di intensi lavori che hanno dato un grande risultato: un servizio per cittadini e famiglie, uno spazio per gli eventi delle scuole, ma anche un polo di attrazione per il centro commerciale naturale. Ma non ci siamo fermati. Abbiamo scelto di rinnovare I Macelli, che tra pochi giorni riapriranno come centro di aggregazione e formazione culturale, rivolta ai giovani. E vorremmo realizzare un auditorium negli ex capannoni aeronautica a fianco dei laboratori gestiti da Polis. Dal viale Matteotti a piazza dei Macelli, un percorso virtuale connetterà Laboratori e auditorium, Multisala Boccaccio, Centro I Macelli, spazi aperti per i nostri giovani, per dare spazio alla creatività, per far crescere e sbocciare le attitudini ed i talenti a 360 gradi, per dare ai giovani opportunità e strumenti per costruire quel futuro che noi non possiamo immaginare”

