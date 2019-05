Avvocato si fa pagare in nero, scoperto e multato dalla Guardia di finanza

Il controllo della guardia di finanza ha permesso di accertare che un avvocato di Livorno aveva appena ricevuto un pagamento in nero da un suo cliente.

Il controllo delle Fiamme gialle è scattato nello studio dell'avvocato nei giorni scorsi, dopo l'esposto di un cliente che aveva pagato al professionista 1.000 euro in contanti senza ricevere ricevuta, ma un semplice foglio scritto a mano. L'avvocato è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate per l'applicazione della sanzione e dovrà anche corrispondere l'Iva relativa alla prestazione professionale resa, pari a 220 euro e le imposte sui redditi sui 1.000 euro percepiti 'in nero'.

