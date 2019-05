Baldi (M5S) in visita alla Antonini di Ponte a Elsa: "Faremo conoscere questa realtà a Di Maio"

Qualche giorno fa abbiamo visitato l'azienda Antonini a Ponte a Elsa. Questa azienda è un'eccellenza non solo empolese ma italiana ed anche mondiale. È una realtà poco nota ai più, perché si occupa della costruzione di forni per la cottura del vetro, articoli che tutti abbiamo in casa ma non sapendo che sono stati cotti nei forni prodotti qui.

Fanno prodotti personalizzati dal cliente ed esportano in 80 Paesi nel mondo. L'attenzione per il prodotto finale è eccellente, la classe dirigente è attenta sia al cliente che ai propri dipendenti.

Ci hanno raccontato che stanno assumendo tantissimi giovani sotto i 30 anni. Sono tutti giovani altamente specializzati per quel lavoro. Abbiamo fatto una piacevolissima chiacchierata di un paio d'ore, sia con i dipendenti che con i dirigenti, ed abbiamo trovato un clima sereno e di collaborazione.

Ci siamo ripromessi di far conoscere questa realtà al ministro Luigi Di Maio, ne sarebbe molto contento perché le eccellenze del vero Made in Italy vanno tutelate e promosse sempre e comunque. È una vera eccellenza del territorio che va valorizzata in tutti i modi possibili.

Ringraziamo di nuovo i titolari dell'azienda Antonini per averci accolto e per averci spiegato tutte le dinamiche sia quelle positive che le criticità che stanno affrontando.

