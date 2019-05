La Lista Civica Sarà Certaldo al fianco di Cucini per la fine della campagna elettorale

I Candidati della Lista Civica Sarà Certaldo domani venerdì 24 maggio ore 21 si ritroveranno in Piazza Della Libertà a Certaldo al fianco del Candidato Sindaco Giacomo Cucini per la conclusione della campagna elettorale.

Pensiamo che Certaldo in questi ultimi 5 anni sia diventata una cittadina di nuovo giovane,più curata,più vivibile e ricca di eventi.

Grazie al lavoro svolto dalla Giunta Cucini Certaldo si è trasformata in una piattaforma di idee e di cultura, arrivando ad ottenere riconoscimenti importanti per i vari progetti a livello sia Nazionale testimoniato al Senato della Repubblica,che Internazionale con la presenza al Parlamento Europeo.

Dopo questi percorsi importanti, mettiamo a disposizione le nostre esperienze ed idee per una Certaldo.Futura.

La nostra Lista crediamo possa rappresentare la voce della società civile che vede Giacomo Cucini come unico candidato credibile!!

Domenica 26 maggio fate la scelta di credere in noi,nelle nostre persone, votate Lista Civica Sarà Certaldo con Giacomo Cucini.