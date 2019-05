Cittadini@sinistra, orto e pulizia 'verde' per i castellani

La lista civica Cittadini@sinistra per Alessio Falorni, si presenta alle amministrative del 26 maggio prossimo, con una campagna elettorale attiva. Oltre che scrivere infatti una propria linea programmatica, a supporto del programma ufficiale del candidato sindaco Alessio Falorni, ha deciso di mostrare realmente, alla popolazione castellana, come intende agire sul territorio, in base proprio alla propria ideologia, attraverso iniziative dirette sul campo e aperte a tutti in modo che chiunque possa rendersi conto realmente cosa la nostra lista può fare per Castelfiorentino.

La prima iniziativa riguarda un incontro dimostrativo con i genitori dei bambini della scuola primaria, per presentare un progetto di “Orto per tutti", per mostrare quanto sia importante conoscere i prodotti orticoli del nostro territorio, come coltivarli e come sviluppare il concetto di autoproduzione, conservazione dei semi e utilizzo di prodotti naturali in agricoltura, eliminando l'utilizzo di glifosato e pesticidi. Iniziativa dove i bambini sono protagonisti attivi, realizzando recupero del seme, semina e trapianto e riscoprendo il piacere del contatto con la terra. Questa Iniziativa è stata realizzata martedi 14 maggio al Parco del Barrino di Viale Roosevelt.

La seconda iniziativa ha previsto la messa a dimora di un nuovo albero (un gelso), sul territorio comunale (zona Parco Urbano), di Castelfiorentino, al quale ne seguiranno molti altri in varie zone del paese. Nel programma della lista, il verde pubblico, il suo mantenimento e il suo ampliamento sono punti fondamentali da portare avanti nel pieno interesse, e benessere, della collettività. Questa iniziativa è stata realizzata martedi 21 maggio.

Altra iniziativa, denominata #SplendiCastello, è mirata alla cura e pulizia del paese attraverso vari punti: monitoraggio delle aree pubbliche e di quelle a rischio abbandono rifiuti, primo intervento di pulizia con rimozione rifiuti e relativo smaltimento all’isola ecologicai, segnalazione alle autorità competenti di rifiuti ingombranti abbandonati, resoconto delle aree monitorate per individuare la miglior strategia di sensibilizzazione e disincentivazione sull’abbandono. La prima giornata è stata realizzata giovedì 16 maggio nella zona scolastica intorno al Parco Urbano. La prossima sarà giovedi 23 maggio nella zona scolastica adiacente il centro di Castelfiorentino. Iniziativa aperta a tutti coloro che vogliono partecipare.

Ogni iniziativa è autofinanziata dai candidati della lista e realizzate nel totale interesse della collettività

Fonte: Festivaldera

