Confesercenti Pistoia e il commercio nell'era social, nasce ConfAcademy

Nasce ConfAcademy, un nuovo progetto di Confesercenti Pistoia per dare voce alle imprese e andare incontro alle necessità del mondo delle pmi. ConfAcademy è l’accademia con cui Confesercenti programmerà una serie di seminari rivolti alle attività commerciali del territorio della provincia pistoiese. La loro particolarità è che saranno rigorosamente gratuiti e specifici per ciascun settore merceologico.

ConfAcademy aprirà i suoi battenti con una tematica oggi molto importante per la promozione delle imprese: il social media marketing. Il primo seminario è rivolto ai negozi del settore fashion (abbigliamento, accessori, calzature, gioiellerie, intimo) e alla loro presenza sui social network. In due ore saranno trattate tutte le tematiche fondamentali per creare una strategia digitale per il proprio negozio. Facebook, Instagram, Google sono gli strumenti principali per le attività legate al mondo della moda e per ottenere maggiore visibilità verso il proprio target di riferimento. Verranno svelate tutte le novità introdotte sui social in riferimento agli strumenti per raccontare il proprio negozio e alternativi alla vendita on line.

Il seminario sarà tenuto dallo studio di comunicazione Webtitude di Pistoia, specializzato e certificato in digital strategy e si svolgerà sia nella sede di Confesercenti a Montecatini Terme (lunedì 27 maggio dalle 13,30 alle 15,30), sia nella sede di Pistoia (lunedì 10 giugno con stesso orario). Nel mese di giugno è in programma un altro seminario in cui la tematica trattata è sempre il social media marketing, ma questa volta declinato per le attività della ristorazione e bar. Da settembre il calendario di Confacademy proseguirà con incontri dedicati al settore dell’immagine e del benessere (parrucchiere ed estetiste).

Info: connessioni@confesercenti.pistoia.it – 0572 957238 – 0573 92771

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa

