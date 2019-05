'Connessi alla vita', l'evento per genitori e professionisti a Coverciano

'Connessi alla vita - Era digitale, sviluppo del sé e nuove dipendenze. Strumenti di prevenzione e intervento a scuola e in famiglia per non perdersi nella rete' è l'evento in cui illustri relatori affronteranno un tema molto attuale e sentito, multidisciplinare, con ingresso gratuito e possibilità di crediti ECM e accreditato dal MIUR.

L’era digitale, in cui siamo immersi, si è instaurata nelle nostre esistenze con le caratteristiche di un processo evolutivo silenzioso, inesorabile e pervasivo che accanto a tante opportunità sta ponendo nuove sfide ad ognuno, genitori, insegnanti e professionisti, nell’educazione di figli e alunni.

L'evento si terrà il 25 maggio dalle 9 alle 18 presso l'Istituto Comprensivo di Coverciano.

Il Convegno che si rivolge in modo particolare a genitori, educatori, insegnanti e professionisti, vuole essere l'occasione creare uno spazio per far luce sulla complessità de fenomeno, acquisirne una maggiore conoscenza e tecno-consapevolezza e fornire una bussola salda per imparare a proteggersi e non rischiare di perdersi nella rete.

Qui il programma.

Tutte le notizie di Firenze